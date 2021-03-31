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Владимир Путин и сотрудники Кремля предоставили декларации о доходах за 2020 год
Фото: ТАСС / Климентьев Михаил

Владимир Путин и сотрудники Кремля предоставили декларации о доходах за 2020 год

Никита Абрамов

Власть

Президент России Владимир Путин и высокопоставленные чиновники Кремля предоставили декларации о доходах за 2020 год. Об этом рассказал в среду, 31 марта, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он утвердительно ответил на поставленный вопрос о сдаче деклараций о доходах.

Напомним, что, согласно данным за 2019 год, Путин задекларировал доход в 9,726 миллиона рублей. Это более чем на миллион превышает его доход за 2018 год, пишет РИА Новости.

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