Владимир Путин и сотрудники Кремля предоставили декларации о доходах за 2020 год

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Президент России Владимир Путин и высокопоставленные чиновники Кремля предоставили декларации о доходах за 2020 год. Об этом рассказал в среду, 31 марта, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он утвердительно ответил на поставленный вопрос о сдаче деклараций о доходах.

Напомним, что, согласно данным за 2019 год, Путин задекларировал доход в 9,726 миллиона рублей. Это более чем на миллион превышает его доход за 2018 год, пишет РИА Новости.

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