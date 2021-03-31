Эксперты рассказали о пяти способах, которые помогут спасти машину от реагентов

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Соль и песок, которыми обрабатывают дороги в России, крайне негативно влияют на состояние автомобилей. Эксперты рассказали, как спасти машину он негативного воздействия реагентов.

Больше всего от этого страдают хромированные элементы автомобиля. Чтобы вернуть им былой блеск, рекомендуется смочить тряпку обычной газировкой, после чего протереть деталь.

Также вернуть хороший внешний вид хрому помогут лимон и сода. Нужно взять половинку лимона, макнуть в соду и натереть деталь. Еще один хороший народный способ — протереть изделие фольгой. Однако следует быть аккуратным, так как фольга может поцарапать поверхность.

По словам экспертов, единственный плюс специальной пасты, которая предназначена для возвращения блеска, это то, что она сразу покрывает изделие защитной пленкой.

— Если мы обходимся народными средствами, то, соответственно, от мойки до мойки нам придется обрабатывать машинным маслом, — рассказал специалист по уходу за автомобилями Виталий Заремба.

Эксперт уточнил, что такой же защитный эффект могут дать вазелин или солидол, пишет РЕН.ТВ.

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