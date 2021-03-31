Солнцев объяснил, почему женщины не купят марафон от мужа Бородиной

Фото: Youtube / Лена Ленина

Блогер Рустам Солнцев объяснил, почему муж телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров не сможет продать свой марафон для женщин по семейному счастью.

— Есть одна загвоздка. Эти женщины могут на это не пойти. Я думаю, Курбан себя в какой-то момент переоценивает. Чтобы привлечь женщин, которые должны купить курс, они должны понимать, что ты очень любишь этих женщин. А Курбан Омаров — циничный человек, который валил на этих женщин сто куч. Они готовы приносить деньги тем, кто к ним открыт и благоволит им, — считает Солнцев.

Блогер добавил, что лично знаком с ним, и опроверг слухи о том, что Омаров альфонс. По его словам, Бородина не смогла долго бы это терпеть.

Видео опубликовано на YouTube.

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