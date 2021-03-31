Солнцев объяснил, почему женщины не купят марафон от мужа Бородиной
Блогер Рустам Солнцев объяснил, почему муж телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров не сможет продать свой марафон для женщин по семейному счастью.
— Есть одна загвоздка. Эти женщины могут на это не пойти. Я думаю, Курбан себя в какой-то момент переоценивает. Чтобы привлечь женщин, которые должны купить курс, они должны понимать, что ты очень любишь этих женщин. А Курбан Омаров — циничный человек, который валил на этих женщин сто куч. Они готовы приносить деньги тем, кто к ним открыт и благоволит им, — считает Солнцев.
Блогер добавил, что лично знаком с ним, и опроверг слухи о том, что Омаров альфонс. По его словам, Бородина не смогла долго бы это терпеть.
Видео опубликовано на YouTube.
Читайте также: «Она хлебнула с мужиками»: Ленина защитила Бузову после обвинений в алкоголизме