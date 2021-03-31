Василиса Володина рассказала, у каких знаков зодиака будет больше всего проблем в апреле

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Для кого-то середина весны будет приятной и продуктивной. Однако для половины зодиакального круга апрель станет довольно проблемным месяцем. Кто именно будет тратить больше всего нервов, рассказала астролог Василиса Володина.

Лев

Этому знаку зодиака рекомендуется не спешить. Стоит хорошо разобраться в своих будущих целях, так как присутствует риск пойти развиваться не в том направлении, в котором хотелось бы.

Рыбы

Апрель пройдет очень напряженно для представителей этого знака зодиака. Их комфортное одиночество будет внезапно нарушено близкими родственниками. Однако беспокойная часть месяца продлится до 20 апреля, дальше будет легче.

Козерог

Подобно Рыбам представители Козерога устанут от внимания родственников и друзей. Кроме того, им стоит обратить внимание на свои документы. По словам Володиной, самые продуктивные дни апреля — 1-го и 10-го числа.

Рак

На рабочем месте Ракам хорошо попортят нервы. Однако все проблемы на работе могут вылиться в неожиданный и приятный финал к концу месяца. Астролог отметила, что вторая половина месяца будет хороша для заработка или получения удачи за чужой счет.

Близнецы

Рожденные под знаком Близнецов могут остаться без денег, энергии и сил к концу месяца. Особенно нервными числами выйдут 24 и 25 апреля. Однако 2 и 10 апреля будут важные и хорошие дни.

Скорпион

Скорпионам стоит сосредоточить все усилия на контроле своих эмоций. В противном случае им придется долго решать проблемы, которые они создадут сами себе, пишет 5-tv.ru.

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