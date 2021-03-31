Астролог рассказала, что ждать знакам зодиака в апреле

Фото: Из личного архива Юлии Урусэль

По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в апреле.

Итак, нас ждет один из самых активных и плодотворных периодов в году! С 1 по 20 апреля у всех знаков зодиака будут наблюдаться повышенная работоспособность, решительность, самоуверенность. Желание независимости и самостоятельности будет свойственно абсолютно всем. Смело можно обратиться за поддержкой к руководству. Вплоть до 4 мая — период, когда мы ярче будем высказывать свои идеи и сложнее будет следить за словами!

Тенденция — сначала говорим, а потом думаем, отсюда и все проблемы. Чтобы пережить этот период без потерь, нужно прислушиваться к советам и рекомендациям, не избегать критики.

С 3 по 10 апреля в воздухе будут витать любовь и взаимопонимание с партнерами. Отдайтесь чувствам, но не гоните лошадей. С 1 по 14 апреля чувства будут вспыхивать как спички. Атакуем и завоевываем, быстро идем в отношения и не боимся внешне меняться.

С 14 апреля по 9 мая наступает время для настоящей любви и покупок. Многим захочется изменить имидж, омолодиться. С 27 по 30 апреля — период новых проектов и реализации гениальных идей. Весь апрель бережно относитесь к финансам, руки будут чесаться, чтобы совершить сиюминутную необдуманную покупку. Приберегите их, это станет хорошим плацдармом для приумножения денег чуть позже.

Рак

Апрель для Раков обещает быть довольно продуктивным. В первой половине месяца придется тщательно планировать время, чтобы успевать на всех фронтах. Семейные дела и помощь друзьям могут потребовать большой энергии. На работе появятся перспективы, которые не захочется упускать. Терпение, умение договариваться помогут Ракам распределить свои ресурсы, показать профессионализм и трудолюбие руководству.

Период с 19 по 30 апреля для Раков будет не менее важным и интересным. Раки, скорее всего, станут центром команды, которая эффективно и быстро добьется отличных результатов

Овен

Благоприятный месяц во всех отношениях. В период с 1 по 6 апреля многие Овны будут полны энергии и в борьбе за лидерство оставят соперников позади. Переговоры и планирование в первую неделю месяца положительно повлияют на репутацию Овнов. Но с 7-го по 11-е число представителям этого знака стоит быть внимательными и сдержанными, чтобы двигаться к желаемому в привычном темпе.

Во второй половине апреля у Овнов появится возможность представить свои проекты и идеи. Конец месяца — отличное время для романтичных свиданий и укрепления отношений с любимым человеком.

Лев

Апрель многие Львы проведут в постоянном движении, путешествиях, перемещениях на небольшие расстояния. У некоторых Львов появится шанс сменить место жительства, даже если это ранее не планировалось. Успех в делах ждет Львов, которые готовы всю свою энергию потратить на достижение самых желаемых целей. Но при этом им стоит продумать план действий и двигаться четко по нему, иначе велика вероятность взяться за несколько дел одновременно и не довести ни одно из них до конца.

Период с 13 апреля и до конца месяца — крайне благоприятное время для повышения по службе, деловых переговоров, выступления на публике и привлечения к своим проектам спонсоров и партнеров.

Телец

В апреле Тельцам стоит особенно внимательно относиться к своему здоровью, при необходимости лучше снизить активность. В начале месяца Тельцы будут находиться не на пике своей формы. До середины апреля лучше не браться за новые проекты и не оставаться наедине со своими проблемами. Близкие смогут прийти на помощь и поддержать Тельцов в трудную минуту. Во второй половине месяца Тельцы, вероятно, прекрасно проявят себя в проекте, требующем применения знаний и опыта всего коллектива.

Близнецы

В апреле многим Близнецам выпадет шанс изменить свою жизнь. В начале месяца появится возможность стать частью проекта, который принесет деньги и бесценный опыт. В период с 5 по 11 апреля Близнецам стоит внимательно относиться к поступающим предложениям, чтобы не стать жертвой обмана и не вложить силы и деньги в бесперспективное дело.

Во второй половине месяца встречи с друзьями и свидания наполнят Близнецов энергией. В последних числах апреля одинокие Близнецы, вероятнее всего, встретят свою любовь.

Дева

В период с 1 по 11 апреля многие Девы столкнутся с переменами, которые их, скорее всего, не порадуют. Но представителям этого знака придется привыкнуть к новым реалиям и проявить гибкость и терпение. Только так Девы смогут найти в изменившейся ситуации плюсы и в полной мере воспользуются ими. Ближе к середине месяца перед Девами встанут проблемы, которые необходимо будет решить сразу. Это могут быть финансовые споры, судебные разбирательства или сверка расчетов с налоговой или другими органами управления и контроля.

С 19 апреля и до конца месяца собранность и уверенность в себе помогут Девам разобраться со всеми проблемами и пересмотреть свои отношения с коллегами и близкими людьми.

Весы

В апреле большинство представителей знака будут стремиться к работе в команде. Весы смогут вложить максимум сил и энергии в коллективный проект и покажут себя как одно из самых важных звеньев команды. Также Весы почувствуют необходимость перемен, которые еще больше расширят их возможности.

Но в период с 11 по 25 апреля стоит вдумчиво выбирать партнеров и следить за подписанием документов. Есть вероятность столкнуться с обманом. После 26 апреля и до конца месяца — отличное время для новых знакомств, публичных выступлений и привлечения внимания к своим проектам.

Скорпион

В начале апреля многие Скорпионы будут заняты профессиональной деятельностью. В первой декаде месяца им придется проводить много времени на работе, чтобы вовремя завершить проекты и выполнить срочные дела, которые им поручит руководство. Постоянное напряжение и дедлайны могут привести Скорпионов к недостатку сил.

В самые трудные моменты на помощь к ним придут близкие и друзья. Если появится возможность, Скорпионам стоит заняться индивидуальными проектами и творчеством. Это зарядит их энергией и поднимет настроение. С середины месяца удача будет на стороне Скорпионов. Переговоры и знакомства с интересными партнерами, вероятнее всего, пройдут успешно и станут началом подъема к новым высотам.

Стрелец

Начало апреля для Стрельцов станет не самым благоприятным периодом. Поспешность и невнимательность могут привести к тому, что все дела, которые Стрельцы завершат в этот период, позже придется переделывать. Поэтому в особенно напряженные моменты Стрельцам стоит сосредоточиться и не отвлекаться ни на что постороннее.

В середине месяца, вероятно, ситуация изменится, и появится шанс выиграть значительную сумму денег, получить выгодное предложение, которое откроет перед Стрельцами новые перспективы и способ стабильно зарабатывать больше. В двадцатых числах апреля особенно целеустремленные Стрельцы смогут добиться популярности. Конец месяца — отличное время для отдыха в кругу семьи и заключения брака.

Козерог

В период с 1 по 11 апреля Козерогам придется много общаться. Велика вероятность конфликтов и споров, особенно с коллегами и начальством. Недопонимание будет отнимать много сил. К тому же близким Козерогов понадобится помощь в решении важных вопросов. Ситуация изменится после 12-го числа, Козероги почувствуют прилив энергии.

С 12 по 20 апреля — крайне благоприятное время для встреч и переговоров. Козерогам удастся привлечь внимание к своим идеям и собрать вокруг себя команду, которая воплотит эти идеи в жизнь.

Водолей

Апрель для Водолеев будет неровным. В первую неделю месяца ждут погружение в новые тенденции, составление планов и начало интересных проектов. С 7 по 11 апреля есть вероятность конфликтов и споров с близкими. Но Водолеям удастся довольно быстро разобраться с недопониманием и наладить мир и спокойствие.

После 15-го числа позитивный настрой и уверенность в себе позволят Водолеям добиться успеха в любом деле, которое действительно им важно. Конец месяца — благоприятный период для романтичных свиданий, путешествий и отдыха. Общение с приятными людьми наполнит Водолеев энергией и впоследствии увеличит их продуктивность.

Рыбы

Первая половина апреля для Рыб — неблагоприятное время для рисков и участия в сомнительных финансовых проектах. При этом желание улучшишь свое материальное положение у Рыб будет особенно острым. Самый опасный период в этом плане — с 7 по 11 апреля. Любой непродуманный шаг может привести к потере большой суммы денег. Но сдержанность и здравомыслие помогут этого избежать. С 19-го по 30-е число — отличное время для реализации своих проектов, ведения переговоров и налаживания отношений с любимым человеком.

Удача окажется на стороне Рыб и будет сопровождать их в любых делах до конца месяца. Поэтому Рыбам стоит провести это время активно и не сомневаться в успехе.

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