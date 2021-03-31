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Новая наследница обнаружилась у Александра Морозова
Фото: Youtube / Россия 1

Новая наследница обнаружилась у Александра Морозова

Никита Абрамов

Звезды

Людмила Морозова, мать звезды «Кривого зеркала» Александра Морозова, рассказала о внебрачной дочери своего сына. Оказалось, что она несколько лет поддерживала свою внучку Ярославу деньгами.

Людмила уверена в том, что Ярослава — дочь артиста, так как несколько лет назад она втайне от сына провела генетическую экспертизу. Узнавший недавно о внебрачной дочери Александр отказывается верить доказательствам.

Оказалось, что Морозова в свое время негативно восприняла роман своего 17-летнего сына с 19-летней Оксаной Лавренко, которая забеременела от будущей звезды. Лавренко на тот момент была замужем.

Спустя несколько лет выяснилось, что сама Людмила не видела документов, подтверждающих отцовство.

— Всю жизнь все равно сомневалась, но как-то приняла. Почему девочка бедная должна без отца жить? Я не видела заключения теста. Это на совести Оксаны, — рассказала Людмила в эфире шоу «На самом деле» Первого канала.

Во время шоу озвучили новые результаты генетической экспертизы. Вероятность отцовства составила ноль процентов.

Читайте также: Александр Морозов озвучил результат ДНК-теста, который сдал вместе с «внебрачной дочерью»

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