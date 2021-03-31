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Москва намерена сохранить магазин «Елисеевский»
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Москва намерена сохранить магазин «Елисеевский»

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Тверская улица, 14 Карта всех событий

Город намерен сохранить для москвичей и гостей столицы легендарный магазин-гастроном «Елисеевский». Об этом в среду, 31 марта, сообщили в пресс-службе Департамента городского имущества Москвы.

Отмечается, что магазин-гастроном «Елисеевский» является одним из символов и визитной карточкой Москвы. Помещения «Елисеевского» находятся в собственности города и в то же время считаются предметом судебных разбирательств со стороны арендатора торговых площадей. Правительство Москвы намерено сохранить этот уникальный объект в ведении города.

В пресс-службе подчеркнули, что вне зависимости от того, кто будет являться собственником или пользователем магазина, с ними будет заключен охранный договор с обязательствами по сохранению объекта культурного наследия федерального значения. Надзор за исполнением договора будет осуществлять Департамент культурного наследия Москвы.

Как рассказали в столичном департаменте городского имущества, прекращение деятельности магазина является следствием коммерческих отношений между арендатором и субарендатором торговых площадей.

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