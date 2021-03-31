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Сотрудники молодежного центра в Мытищах предстанут перед судом по делу о мошенничестве
Фото: Pixabay / Arek Socha

Сотрудники молодежного центра в Мытищах предстанут перед судом по делу о мошенничестве

Кирилл Николаев

Происшествия

Сотрудники молодежного центра «Звездный» в Мытищах, которые обвиняются в мошенничестве, предстанут перед судом. Об этом в среду, 31 марта, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Московской области.

По данным следствия, с января 2017 по октябрь 2020 года сотрудники центра фиктивно трудоустроили в учреждение 14 человек, которые по факту не работали там. В результате обвиняемые завладели денежными средствами в размере более девяти миллионов рублей. В их отношении возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Присвоение денежных средств в крупном размере».

В ближайшее время уголовное дело направят в суд для рассмотрения по существу.

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