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Экс-полицейские, обвиняемые в мошенничестве, предстанут перед судом
Фото: moscow-live

Экс-полицейские, обвиняемые в мошенничестве, предстанут перед судом

Никита Абрамов

Происшествия
Россия, Москва, улица Лескова Карта всех событий

Двое бывших полицейских, которые обвиняются в мошенничестве и превышении полномочий, предстанут перед судом. Об этом в среду, 31 марта, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

В начале сентября 2020 года двое сотрудников полиции на улице Новгородской подошли к 41-летнему мужчине, сидевшему в своей машине. Полицейские надели наручники на мужчину, провели досмотр его машины, после чего насильно посадили его в свой служебный автомобиль, где удерживали длительное время.

Также они показали ему бумажный стаканчик с неустановленным веществом, которое якобы нашли в его автомобиле. Полицейские потребовали заплатить им 300 тысяч рублей за то, чтобы они не привлекали его к уголовной ответственности. После чего проследовали к банкомату, где потерпевший выдал им требуемую сумму.

Спустя два дня они совершили аналогичное деяние на улице Лескова, однако на этот раз с пострадавшего потребовали уже 500 тысяч рублей.

На данный момент обвиняемые находятся под стражей. Возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере» и «Превышение должностных полномочий», говорится на сайте прокуратуры.

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