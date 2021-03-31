Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Женщина украла около 1500 рублей с банковской карты москвички
Фото: pexels.com/Anna Shvets

Женщина украла около 1500 рублей с банковской карты москвички

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, район Марфино Карта всех событий

Полиция задержала подозреваемую в краже денег у 50-летней женщины. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного управления МВД России в среду, 31 марта.

Выяснилось, что 53-летняя женщина нашла банковскую карту москвички, которая лежала на полу одного из магазинов в Марфине. Она несколько раз списывала деньги с карты. Общая сумма ущерба составила около 1500 рублей. Женщина потратила всю сумму. Она призналась в содеянном.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Читайте также: Трое мужчин, обвиняемые в краже денег у пенсионеров, предстанут перед судом

уголовное делобанковская картакража
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Мытищинский стрелок передает большой привет из 90-х

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

От домохозяйки до бизнес-леди: как освоить новую профессию

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Звезда сериала «Деффчонки»: трое детей в семье — это модно

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Киев нужно выпороть, но выпороть с умом

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Как Европа заборет вирус, поменяв «Астру» на «Зенеку»

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Покойся с миром, «Мир»

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Поэт Тарас Шевченко: между Россией и Украиной

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте
Читайте нас в