Женщина украла около 1500 рублей с банковской карты москвички

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Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, район Марфино Карта всех событий

Полиция задержала подозреваемую в краже денег у 50-летней женщины. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного управления МВД России в среду, 31 марта.

Выяснилось, что 53-летняя женщина нашла банковскую карту москвички, которая лежала на полу одного из магазинов в Марфине. Она несколько раз списывала деньги с карты. Общая сумма ущерба составила около 1500 рублей. Женщина потратила всю сумму. Она призналась в содеянном.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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