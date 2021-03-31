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Акция протеста проходит в Тбилиси из-за приезда Познера
Владимир Познер прибыл в Тбилиси, чтобы справить свой день рождения / Фото: Youtube / Первый Канал

Акция протеста проходит в Тбилиси из-за приезда Познера

Юлия Курганова

В мире

В Тбилиси возле здания гостиницы, где в среду вечером, 31 марта, остановился прибывший из Москвы журналист Владимир Познер, начались столкновения между полицейскими и участниками организованной оппозицией акции протеста.

Участники акции требуют от властей выдворить российского телеведущего из Грузии, им уже удалось отключить подачу электроэнергии в здание отеля. Полиция «живым щитом» пытается сдержать агрессивных протестующих, которые пытаются прорваться в здание гостиницы.

Участники акции заявляют, что допуск в страну человека, который не признает территориальную целостность Грузии и высказывается о том, что Абхазия не входит в состав Грузии, недопустим.

Ранее представители нескольких оппозиционных партий назвали недопустимым прибытие в Тбилиси Познера, который планирует 1 апреля отметить в грузинской столице 87-летие. По мнению представителей оппозиции, данный визит неприемлем ни с моральной, ни с правовой точки зрения, а также в плане соблюдения противопандемических норм.

В МВД Грузии сообщили, что журналист находится на территории страны законно. В отношении противоэпидемических мер с его стороны нет нарушений, он предоставил справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, передает Sputnik Грузия.

Видео:Sputnik Грузия

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протестыГрузияВладимир Познер
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