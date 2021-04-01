«Упыри грабят папу»: сын Зайцева пожаловался на окружение больного отца

Вячеслав Зайцев борется с болезнью Паркинсона / Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Сын модельера Вячеслава Зайцева Егор, который сейчас является гендиректором Московского Дома Моды, уверен, что его отец находится в руках мошенников. Он заявил, что за наследство кутюрье уже сражаются сразу несколько групп.

Недавно некая семья Гарафутдиновых начала снимать «тиктоки» со страдающим болезнью Паркинсона модельером. Они поселились в загородном доме Зайцева. Сын дизайнера уверен, что эти люди мучают беспомощного отца.

— Эти упыри папу грабят, они влезли в имение. Там уже другая группировка лезет в его парижскую квартиру. Из Дома Моды я их выгнал два года назад, когда стал гендиректором. И теперь они влезли к нему в дом. Эти вот Гарафутдиновы, или как их там, давешние мошенники, бездари. Я их даже не стал там трогать. Они сейчас издеваются над отцом и пользуются им. На мои реплики он не реагирует. На самом деле руки уже опустились на тему личных отношений, — рассказал Егор Зайцев.

Он отметил, что все эти люди действуют по той же схеме, что Цивин и Дрожжина, которых обвиняют в присвоении имущества актера Алексея Баталова. Сын модельера утверждает, что сам кутюрье заступается за людей, которые в прямом смысле грабят его, и не разрешает предпринимать против них какие-либо действия, передает Пятый канал.

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