Роскачество рассказало, как с выгодой избавиться от старого смартфона

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Современная техника служит сравнительно недолго. У большинства людей гаджеты просто годами пылятся в шкафах. Специалисты Роскачества рассказали, как утилизируют старые смартфоны.

Выбрасывать телефон с бытовым мусором нельзя, потому что в составе устройства есть вещества и компоненты, которые могут навредить людям и окружающей среде. Лучше всего сдать ненужный аппарат. Это можно сделать даже за деньги. Сдать старый смартфон можно в пункты приема вторсырья. Они действуют во многих городах.

Кроме того, существует система трейд-ин, которая предполагает, что вы сдаете старый и уже ненужный вам аппарат, а взамен получаете скидку на покупку нового. Подобные программы есть у большинства крупных продавцов бытовой техники и электроники. Чтобы узнать, можно ли поменять телефон на другой, стоит внимательно изучить все условия программ. Также старый телефон можно отнести в ломбард или разместить объявление на одной из площадок в интернете.

Утилизация телефона проводится в несколько этапов. Сначала аппараты сортируют, разбирают, чтобы использовать некоторые детали в качестве запчастей. Те компоненты, которые для этой цели не подходят, измельчают и отправляют на переплавку. Цветные и черные металлы собирают отдельно, так как они пойдут в работу на металлургические предприятия.

Самым непростым компонентом для утилизации является аккумулятор. Пользователям не рекомендуют вскрывать его самостоятельно, а специалисты аккуратно разбирают его.

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