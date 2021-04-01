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Базу службы занятости Москвы увеличили до 300 тысяч вакансий
Фото: Pixabay

Базу службы занятости Москвы увеличили до 300 тысяч вакансий

Анастасия Волоснова

Город

Базу столичной службы занятости увеличили до 300 тысяч вакансий к 2021 году. Об этом говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Уточняется, что более 300 тысяч человек получили социальную поддержку во время безработицы в 2020 году. Еще 178 человек смогли найти работы благодаря столичным социальным службам.

Службы занятости Москвы наладили работу с сервисом по поиску работы HeadHunter, что позволило увеличить число вакансий в базе. Специалисты центров занятости могут помочь москвичам найти как работу, так и программы для повышения квалификации. В 2020 году профессиональное обучение прошли 15 тысяч жителей столицы, а помощь в профориентации получили более 80 тысяч человек. Еще семь тысяч москвичей открыли свое дело и зарегистрировали статус самозанятого.

Для дистанционного взаимодействия соискателя и работодателя специалисты создали платформу «Трудоустройство онлайн». В центрах самозанятости, в частности, помогают трудоустраиваться женщинам с детьми, людям с инвалидностью, пенсионерам и молодежи. Для молодых москвичей в 2020 году запустили проект «Первая работа» и программу «Лето в новом формате».

Помощь в поиске работы также оказывают малообеспеченным семьям с детьми. Участниками программы стали 9,8 тысячи человек.

Кроме того, поддержку оказывают некоммерческим организациям Москвы. Уточняется, что каждый год столичный департамент труда и социальной защиты населения проводит грантовый конкурс на 400 миллионов рублей для НКО.

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