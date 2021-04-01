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Москвичи выбрали темы лекций для акции «Ночь в музее» в «Доме на Брестской»
Фото: Кардашов Антон/АГН Москва

Москвичи выбрали темы лекций для акции «Ночь в музее» в «Доме на Брестской»

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, 2-я Брестская улица, 6Карта всех событий

В проекте «Активный гражданин» прошло голосование, участники которого выбрали темы лекций для общегородской акции «Ночь в музее» в столичном «Доме на Брестской».

Своим мнением поделились свыше 205 тысяч человек, больше всего голосов было отдано за тему «Районы Москвы».

По словам руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, свыше 31 процента респондентов проголосовали на тему «Районы Москвы».

— За вариант «Объекты реставрации» проголосовали 20,18 процента участников. На третьем месте тема «Ландшафтные решения и благоустройство» с 19,53 процента голосов. А «Дизайн-код города» выбрали 12,52 процента проголосовавших, — сказал Сергей Левкин.

Более тысячи человек предложили свои варианты тем. В частности были предложения провести лекции о цифровой экономике и урбанистике, об истории застройки Москвы, а также об историческом центре столицы, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Долгожданный рассвет: как в Москве прошла ежегодная акция «Ночь театров»

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