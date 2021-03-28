Долгожданный рассвет: как в Москве прошла ежегодная акция «Ночь театров»

Актер театра и кино, ветеран Великой Отечественной войны Виктор Рухманов (в центре) на открытии акции «Ночь театров» в «Геликон-опере» / Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Акция стала самой масштабной за все девять лет проведения. К театрам в этот раз присоединились истосковавшиеся за время пандемии по зрительскому вниманию музеи, библиотеки и кинотеатры.

Несмотря на трудности, год изоляции дал культурным учреждениям возможность протестировать существование искусства онлайн. И если в первую волну пандемии культурные институции активно транслировали спектакли в сеть и проводили виртуальные экскурсии, то к осени этот энтузиазм постепенно угас. Художественные руководители начали понимать, что искусству без зрителей не выжить. Поэтому помощь городских властей стала в этот сложный период для всех большим подспорьем.

— Мы очень благодарны Департаменту культуры Москвы, который существенно поддержал наш театр в это непростое время, — поделился Борис Голдовский, художественный руководитель Московского театра кукол.

— Стало очевидно, что ничто не заменит прямого общения между культурным учреждением и посетителем, — уверена Анна Трапкова, директор Музея Москвы. — Зрителю необходима возможность пребывания в культурном пространстве.

И эту возможность в выходные москвичи получили сполна. Более 190 спектаклей, экскурсий и кинопоказов прошли на 134 площадках культурных учреждений, многие из которых принимали участие в акции впервые.

В числе дебютантов — Музей Москвы, попытавшийся обобщить весь свой цифровой опыт в формате публичных встреч «Театр + музей» с режиссерами и художниками.

По словам Анны Трапковой, Музей Москвы не новичок в театральной среде.

— Мы давно сотрудничаем с театрами, — рассказывает она. — Поэтому участие в таком мероприятии для нашего музея очень органично.

Для Театра на Таганке участие в общегородской акции — это возможность презентовать новые форматы и получить от зрителя обратную связь, которой театр был лишен в изоляции.

— Наши актеры представляли программу ВИА «КАМА» — музыкальной группы, названной в честь знаменитого ресторана, который располагался в здании театра, — рассказывает Елена Бухмак, пресс-секретарь Театра на Таганке. — Зрители услышали необычные аранжировки советских шлягеров.

А для Театра кукол минувшая «ночь» — это своего рода гамбургский счет.

— Она дает нам уверенность в том, что зрители нас по-прежнему любят, — говорит Борис Голдовский. — Немногим придет в голову пойти в Театр кукол после девяти часов вечера с детьми. А у нас год от года таких энтузиастов все больше.

«Энтузиастов-полуночников» театр порадовал премьерой «Волшебника из страны Оз» и спектаклем «Мальчик-спальчик» по Шарлю Перро. По словам же Сергея Газарова, художественного руководителя Театра под руководством Армена Джигарханяна, зрителя, который предпочтет живые постановки трансляции, нужно воспитывать. И этот процесс не закончится никогда.

— Пандемия — вынужденная мера, — уверен Газаров. — Пока посещаемость театров — 50 процентов от заполняемости зала, потом будет 75 процентов. Все вернется, и мы о последствиях пандемии забудем.

Забудем ли и возьмет ли театр в посткарантинное будущее цифровой опыт, наработанный за время кризиса, или предпочтет забыть об экспериментах, покажет время. В выходные говорить о серьезном не хотелось никому: таланты и поклонники от души радовались встрече, закончившейся с рассветом. Этого рассвета все мы ждали целый год.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

250 бюджетных театров работают в Москве. 14 из них — федеральные и 82 — городские. Кроме них, в Москве активно действуют независимые коллективы.

34% россиян ходили в театр до введения режима самоизоляции минимум раз в год.

10% россиян успели побывать в театре после снятия ограничений.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Кибовский, руководитель департамента культуры Москвы:

— Эта «Ночь театров» стала, пожалуй, самым долгожданным культурным событием как для зрителей, так и для творческих коллективов. В прошлом году из-за пандемии театры вынуждены были закрыться, и все наши задумки, планы, сценарии остались нереализованными. Но в этом году мы по максимуму использовали все возможности. Помимо театров, в акции приняли участие музеи, библиотеки, культурные центры, школы искусств, кинотеатры — всего более 130 площадок, некоторые из них присоединились к нам впервые.

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