Москвичам рассказали об инклюзивных проектах в театрах города

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

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В столице, помимо множества обычных театров, также есть инклюзивные — те, где в постановках играют люди с ограниченными возможностями.

Так, в проекте «Недослов» участвуют люди с нарушением слуха. В постановках они не используют речь — лишь танец и пластику. Всего в труппе 24 человека, они закончили театральный факультет Российской государственной специализированной академии искусств. В репертуаре театра девять спектаклей, с ними актеры даже участвовали в зарубежных фестивалях.

В кинотеатральном проекте «Взаимодействие» участвуют люди с синдромом Дауна. Всего их 14 человек, им помогают профессионалы из сферы театра и кино. Свои спектакли проект показывал в Театре Наций и культурном центре ЗИЛ.

Актеры с аутизмом, синдромом Дауна и другими особенностями играют в интегрированном театре-студии «Круг II». Каждый сезон они представляют около пяти–восьми спектаклей. 10 апреля в культурном центре «Интеграция» имени Н. А. Островского пройдет их документальное представление «Прачечная», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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