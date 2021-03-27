Наталья Сергунина: Около 30 мероприятий «Ночи театров» можно посмотреть онлайн

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В субботу, 27 марта, в столице в девятый раз подряд пройдет традиционная акция «Ночь театров». Об этом сообщили в пресс-службе Департамента культуры Москвы.

Более 130 культурных площадок представят свои программы. Часть событий будет транслироваться онлайн. По словам заместителя мэра Москвы в правительстве столицы, руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Натальи Сергуниной, участники акции подготовили интересную и разноплановую онлайн-программу.

— В нее вошли интерактивные экскурсии, показы спектаклей, концерты, творческие встречи, лекции — всего около 30 мероприятий, — отметила она.

Трансляцию открытия «Ночи театров» можно будет посмотреть в 19:00 на официальном сайте мэра Москвы. В формате zoom-конференции состоится одно из центральных событий акции — спецпроект «Шесть откровений о будущем» с участием Виктора Рыжакова (Московский театр «Современник»), Дмитрия Волкострелова (Центр имени Вс. Мейерхольда), Евгения Марчелли (Государственный академический театр имени Моссовета), Константина Богомолова (Московский драматический театр на Малой Бронной), Дениса Азарова (Театр Романа Виктюка) и Сергея Газарова (Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна). Художественные руководители обсудят предстоящие планы театров. Ведущим встречи будет художественный руководитель Московского драматического театра имени А. С. Пушкина Евгений Писарев. Трансляция начнется в 22:00.

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