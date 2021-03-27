Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Наталья Сергунина: Около 30 мероприятий «Ночи театров» можно посмотреть онлайн
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Наталья Сергунина: Около 30 мероприятий «Ночи театров» можно посмотреть онлайн

Кирилл Николаев

Город

В субботу, 27 марта, в столице в девятый раз подряд пройдет традиционная акция «Ночь театров». Об этом сообщили в пресс-службе Департамента культуры Москвы.

Более 130 культурных площадок представят свои программы. Часть событий будет транслироваться онлайн. По словам заместителя мэра Москвы в правительстве столицы, руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Натальи Сергуниной, участники акции подготовили интересную и разноплановую онлайн-программу.

— В нее вошли интерактивные экскурсии, показы спектаклей, концерты, творческие встречи, лекции — всего около 30 мероприятий, — отметила она.

Трансляцию открытия «Ночи театров» можно будет посмотреть в 19:00 на официальном сайте мэра Москвы. В формате zoom-конференции состоится одно из центральных событий акции — спецпроект «Шесть откровений о будущем» с участием Виктора Рыжакова (Московский театр «Современник»), Дмитрия Волкострелова (Центр имени Вс. Мейерхольда), Евгения Марчелли (Государственный академический театр имени Моссовета), Константина Богомолова (Московский драматический театр на Малой Бронной), Дениса Азарова (Театр Романа Виктюка) и Сергея Газарова (Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна). Художественные руководители обсудят предстоящие планы театров. Ведущим встречи будет художественный руководитель Московского драматического театра имени А. С. Пушкина Евгений Писарев. Трансляция начнется в 22:00.

Читайте также: Пять причин выйти из дома в выходные

акциятеатрыНаталья Сергунина
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

От театра до рюмочной: путеводитель по злачным местам Москвы

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Андрей Малахов лишился московской прописки

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Нельзя платить маньякам и преступникам

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Московский воздух стал чище

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Переизбыток нашей нелюбви

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Страсть, которая есть корень зла

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Тобольский сговор: к чему приведет спор о Ермаке

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте