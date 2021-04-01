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Незаконно установленный шлагбаум снесут на западе Москвы
На установку шлагбаума можно получить субсидию — до 100 тысяч рублей на каждое ограждающее устройство / Фото: pixabay.com

Незаконно установленный шлагбаум снесут на западе Москвы

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, проспект Вернадского, 83 Карта всех событий

Незаконно установленный шлагбаум снесут в районе Тропарево-Никулино на западе Москвы. Об этом рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Шлагбаум расположен возле парковки по адресу проспект Вернадского, владение 83, строение 3. Не получив разрешения, конструкцию установили возле учебно-административного здания и парковки площадью 500 квадратных метров.

Местные жители обратились в Госинспекцию по недвижимости, где после рассмотрения вопроса потребовали от нарушителя демонтировать шлагбаум.

— После разъяснительной беседы нарушитель добровольно демонтировал шлагбаум. Сегодня территория доступна для беспрепятственного проезда и парковки автомобилей, — заключил Владислав Овчинский.

Уточняется, что сообщить о незаконных постройках в Москве можно через портал «Наш город», пишет официальный сайт мэра Москвы.

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шлагбаумснос незаконной постройкиГосинспекция
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