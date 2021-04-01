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Московские ветеринары-орнитологи рассказали, как ухаживать за птицами дома
Фото: «Вечерняя Москва»

Московские ветеринары-орнитологи рассказали, как ухаживать за птицами дома

Анастасия Волоснова

Город

Столичные ветеринары-орнитологи проводят более 400 консультаций в год. К Международному дню птиц, который отмечают 1 апреля, специалисты рассказали, как правильно ухаживать за своими пернатыми питомцами.

В столичных ветеринарных клиниках можно получить консультацию по общим вопросам или обратиться к узкопрофильным орнитологам.

— Мы создаем все условия для того, чтобы каждый желающий мог получить необходимую консультацию и услугу в наших ветеринарных клиниках. Для владельцев пернатых питомцев прием ведут врачи-орнитологи. Именно эти специалисты помогут установить причины плохого самочувствия и проконсультируют по вопросам, связанным с особенностью кормления и содержания птиц, — отметил председатель Комитета ветеринарии города Москвы Алексей Сауткин.

Чаще всего москвичи заводят дома волнистых попугаев и зебровых амадинов, которые менее прихотливы, чем попугаи. Однако хозяева амадина должны помнить, что птице обязательно нужна пара.

— Важно следить за качеством оперения вашего попугая. Если стали замечать, что у него стали выпадать перья или их цвет потускнел, лучше сразу обратитесь к ветеринару. Это может говорить как о нехватке витаминов, так и о более серьезных заболеваниях, — подчеркнула врач-орнитолог Анна Кубатина.

Перед покупкой птицы необходимо найти в доме просторное темное место, где будет расположена клетка питомца. В клетке нужно разместить кормушку, купалку, жердочки и зеркало, чтобы попугай не чувствовал себя одиноко. Уточняется, что зеркало также поможет птице быстрее научиться «говорить».

Ветеринары-орнитологи советуют кормить птиц чистыми кормами. В рационе пернатых питомцев должны быть фрукты и овощи. В клетку также стоит повесить панцирь каракатицы или другой источник кальция, о который птица будет стачивать клюв, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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