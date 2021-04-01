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Прием заявок на участие в конкурсе в области строительства начался в Москве
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Прием заявок на участие в конкурсе в области строительства начался в Москве

Виктория Родимкина

Город

В столице стартовал прием заявок на участие в ежегодном конкурсе «Лучший реализованный проект в области строительства». Он пройдет в 22 раз, рассказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин в четверг, 1 апреля.

По его словам, к участию принимают проекты в области строительства и реставрации, которые были введены в эксплуатацию в период с 1 января по 31 декабря прошлого года.

— Соревнование пройдет традиционно в 12 номинациях, будут определены лучшие станции метро, школы, детские сады, жилые дома, спортивные объекты, офисные здания и деловые центры, торгово-развлекательные комплексы, — сказал Сергей Левкин.

Он отметил, что за годы проведения конкурс завоевал доверие девелоперов и москвичей. Участники могут подать неограниченное количество заявок до 31 мая.

Глава департамента добавил, что каждая номинация имеет свои критерии, которые будут учитываться при оценке проектов. Специалисты будут обращать внимание на оригинальность архитектурных решений, применение инновационных решений в строительстве, качество инфраструктуры и другое, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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Сергей Левкинстроительствоконкурс
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