Россия возобновила авиасообщение с шестью странами с 1 апреля

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Россия с 1 апреля формально возобновляет авиасообщение с рядом стран — Германией, Таджикистаном, Узбекистаном, Венесуэлой, Сирией и Шри-Ланкой. Такое заявление сделал федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Так, регулярное авиасообщение будет возобновлено в ограниченном формате. Больше всего квот на полеты на взаимной основе согласовано для рейсов в ФРГ, также два рейса в неделю будут совершаться из Москвы в Каракас, а для всех остальных стран будет действовать квота в один рейс в неделю.

Частота полетов из столицы на Кубу также будет увеличена с 1 апреля до семи рейсов в неделю. Для полетов в Белоруссию согласован регулярный рейс Калининград — Минск, сообщает ТАСС.

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