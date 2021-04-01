ФАС опровергла информацию о перебоях с поставками сахара

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ опровергла сообщения о том, что в России зафиксированы перебои с закупкой сахара. Рисков дефицита нет, сообщили в пресс-службе ФАС в четверг, 1 апреля.

Ранее СМИ сообщили, что производители сахара в конце марта этого года приостановили поставки продукции в торговле сети. Уточнялось, что сложности с отгрузками начались после сообщений о планах выделения с 1 апреля субсидий производителям, которые продают сахар по фиксированной цене.

ФАС сообщила, что внимательно следит за ситуацией и соблюдением соглашений об установлении предельных цен на подсолнечное масло и сахар.

— Служба не подтверждает нарушение поставок и перебои с закупкой сахара, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что ситуация мониторится, рисков дефицита продукции нет.

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