Названы четыре главные ошибки при стирке одежды

Кадр из фильма «Поцелуй на удачу» / 2006

Эксперт по стиральным машинам Эшли Айредейл перечислил четыре главные ошибки, которые люди совершают во время стирки.

Специалист отметил, что кондиционер для белья может помешать стирке, так как жидкость приводит к накоплению мыла внутри машины. Кроме того, средство делает одежду более легковоспламеняемой, поэтому он не подходит для стирки детского белья.

Одна из самых распространенных ошибок среди домохозяек — недостаточная или, наоборот, чрезмерная загрузка машинки. В первом случае значительно повышается риск неэффективно израсходовать моющее средство, воду и электричество. При полной загрузке стиральной машины одежда может не отстираться, а срок службы аппарата — сократиться.

Эксперт уточнил, что необходимо каждый раз использовать специальный мешок для деликатной стирки нижнего белья, иначе вещи износятся гораздо быстрее.

Айредейл подытожил, что после стирального процесса дверцу машинки следует оставлять открытой, чтобы она высохла. В противном случае может образоваться плесень и появиться неприятный запах, сообщает издание The Sun.

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