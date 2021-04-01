День смеха - 2021: названы главные первоапрельские шутки

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Большинство людей не задумывалось о происхождении Дня смеха, однако каждый знает фразу: «1 апреля – никому не верю». Одной из главных первоапрельских шуток про белую спину, взятой из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев» уже очень много лет, однако ее продолжают вспоминать в эту дату.

История праздника

Так как точных данных о том, как произошел этот праздник, нет, то существует несколько догадок. Одна из самых распространенных версий гласит, что он возник в Древнем Риме. Дело в том, что там в середине февраля отмечали День Глупых. Как считал писатель Апулей, в Древнем Риме «первоапрельская» шутка была связана с праздником в честь Бога Смеха.

Согласно другой версии, этот праздник впервые появился в древней Индии. Там отмечали аналог Дня смеха 31 марта.

В Россию же этот праздник привез Петр Первый. Впервые его начали праздновать в 1703 году. Тогда 1 апреля в Петербурге ждали представление заезжих артистов. Билеты были распроданы, среди зрителей был сам император. Посмотреть шоу пришли много тысяч людей, однако, когда занавес раздвинулся, за ним оказалось полотно с надписью: «1 апрель – никому не верь!». Петр Первый оценил юмор.

Этот праздник был по нраву и другому императору – Александру Первому. Он любил разыгрывать своих придворных в День смеха.

Розыгрыши

В настоящее время существует множество шуток, ставших первоапрельскими атрибутами. Например, многие любят использовать в своих розыгрышах зубную пасту. Для этого нужно дождаться, когда все в доме уснут. В верхнюю часть отверстия тюбика можно влить немного стойкого клея. С утра все будут недоумевать, почему крышка не открывается. Главное вовремя рассмеяться и раскрыть тайну, отмечает ФАН.

Еще один розыгрыш чуть более жесток. Для него нужно использовать будильник. Например, можно завести будильники папы и мамы на час пораньше, чтобы поздравить их с Днем смеха. С одной стороны, просыпаться раньше срока никто не любит, однако мысль, что можно еще часок поспать, всегда греет душу.

Еще одна шутка связана с конфетами. Можно раскрыть упаковку этих сладостей, натереть каждое драже луком или чесноком и положить обратно. На перемене можно угостить одноклассников этими сладостями. Их реакция обязательно будет забавной.

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