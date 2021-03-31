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Эксперт рассказал, можно ли разыгрывать начальника в День смеха
Фото: pixabay.com

Эксперт рассказал, можно ли разыгрывать начальника в День смеха

Елизавета Короткова

Общество

Первоапрельские шутки на работе допустимы, однако разыгравать коллег можно, если вы уверены, что не заденете их своим поступком. Такое мнение в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» высказал заведующий кафедрой этики философского факультета СПбГУ Вадим Перов.

По его словам, шутки подчиненных над руководителем также вполне приемлемы.

— Если над вашим начальником нельзя шутить, стоит задуматься о смене работы, — заметил Перов.

Он также отметил, что в первоапрельском розыгрыше не стоит затрагивать темы национальности, религии и смерти. Следует с уважением относится к человеку, над которым вы хотите подшутить. Нужно избегать ситуаций, когда розыгрыш напрямую связан с оскорблением достоинства и унижением личности, говорит специалист. Он советует попытаться предугадать реакцию человека на розыгрыш и заранее выявить темы, которые могут его обидеть.

— В День смеха границы этики немного стираются. Существует карнавальная культура, которая позволяет выйти за пределы повседневности. И все же это не означает, что люди должны полностью потерять чувство меры в этот день, — напомнил Перов.

Собеседник «ВМ» напомнил о существовании «примерного списка аспектов», вокруг которых не стоит выстраивать розыгрыш. Он формируется в зависимости от традиций конкретной культуры. В России —это темы, провоцирующие социальную, национальную и межрелигиозную рознь. Также лучше воздержаться от шуток, затрагивающих вопросы возраста и пола, добавил эксперт.

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