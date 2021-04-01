Косметолог перечислил три главных этапа ухода за кожей лица

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Косметолог-дерматолог Пола Джаррода Франко рассказал о трех этапах ухода за кожей лица.

Для поддержания кожи в здоровом состоянии ее необходимо очищать, увлажнять и защищать от солнца.

Эксперт отметил, что уход не должен быть сложным. Достаточно умыться теплой водой, нанести средство и распределить его круговыми массажными движениями.

После очищения лицо рекомендуется умыть и насухо вытереть полотенцем. Увлажнить кожу можно средствами с гиалуроновой кислотой или розовой водой. С утра к уходу желательно добавить солнцезащитный крем, который предотвратит раннее старение тканей и излишнюю пигментацию, сообщает News.ru.

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