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Арт-проект «Осколок древней Берингии» откроется в Дарвиновском музее
Фото: darwinmuseum.ru

Арт-проект «Осколок древней Берингии» откроется в Дарвиновском музее

Ольга Маркова

Культура

Дарвиновский музей приглашает взрослых и детей на выставку «Осколок древней Берингии», который продолжает фестиваль «Знакомьтесь — заповедники!». Арт-проект будет работать с 14 апреля по 4 июля, сообщается на сайте музея.

Проект посвящен 45-летию самого северного заповедника России «Остров Врангеля» и включает в себя выставку, интервью с биологами и художниками, а также показ документального фильма.

Выставка объединяет художественные произведения, фотографии дикой природы и естественнонаучные экспонаты из фондов музея.

«Остров Врангеля» — это «заповедник времени», сохраняющий в неприкосновенности плейстоценовые ландшафты, растения и животных — современников мамонта. Там обитает множество видов берингийской флоры и фауны, некоторые из них не встречаются больше нигде в мире.

Тайна закрытого мира, где природа остается такой же, какой она была до появления человека, вдохновляет художников. В коллективном мире авторов выставки ныне живущие и давно вымершие животные сосуществуют единовременно.

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