Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Диетолог Русакова назвала продукт, способствующий преждевременному старению
Фото: pixabay.com

Диетолог Русакова назвала продукт, способствующий преждевременному старению

Елена Фролова

Здоровье

Какая опасность для организма может заключаться в подсолнечном масле, рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

По ее словам, растительное масло из подсолнечника не является полезным, если его использовать при жарке продуктов. Лучше всего, по мнению диетолога, употреблять его в чистом виде. Тогда человек получит максимум пользы.

— Полиненасыщенные жирные кислоты полезны для кожи, гормональной и нервной системы. Однако масла считаются достаточно калорийным продуктом, так как содержат жиры. Масло лучше употреблять в свежем виде, можно добавлять его в салаты или в готовое блюдо, — объяснила Дарья Русакова.

Она также добавила, что при нагревании в нем образуются канцерогенные вещества, что приводит к тому, что жиры из «хороших» превращаются в «плохие», отмечает Nation News. Помимо этого, в масле происходит окисление с образованием свободных радикалов. А они являются одной из причин преждевременного старения и образования онкологии.

По мнению диетолога, при жарке вместо растительного лучше использовать сливочное топленое масло, так как оно не выделяет вредных компонентов при подогреве.

Читайте также: Диетолог назвала самые полезные виды масел

диетологздоровьеподсолнечное масло
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Семенов
Владимир Семенов

Через 80 лет снег в Москве может исчезнуть

Никита Миронов 
Никита Миронов 

Больше юмора, меньше пафоса

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

От домохозяйки до бизнес-леди: как освоить новую профессию

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Звезда сериала «Деффчонки»: трое детей в семье — это модно

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Мытищинский стрелок передает большой привет из 90-х

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Киев нужно выпороть, но выпороть с умом

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Как Европа заборет вирус, поменяв «Астру» на «Зенеку»

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте
Читайте нас в