Диетолог Русакова назвала продукт, способствующий преждевременному старению

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Какая опасность для организма может заключаться в подсолнечном масле, рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

По ее словам, растительное масло из подсолнечника не является полезным, если его использовать при жарке продуктов. Лучше всего, по мнению диетолога, употреблять его в чистом виде. Тогда человек получит максимум пользы.

— Полиненасыщенные жирные кислоты полезны для кожи, гормональной и нервной системы. Однако масла считаются достаточно калорийным продуктом, так как содержат жиры. Масло лучше употреблять в свежем виде, можно добавлять его в салаты или в готовое блюдо, — объяснила Дарья Русакова.

Она также добавила, что при нагревании в нем образуются канцерогенные вещества, что приводит к тому, что жиры из «хороших» превращаются в «плохие», отмечает Nation News. Помимо этого, в масле происходит окисление с образованием свободных радикалов. А они являются одной из причин преждевременного старения и образования онкологии.

По мнению диетолога, при жарке вместо растительного лучше использовать сливочное топленое масло, так как оно не выделяет вредных компонентов при подогреве.

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