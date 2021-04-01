Фестиваль «Всемирный день детской книги» пройдет в Химках

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Международный день детской книги отмечается 2 апреля, в день рождения Х. К. Андерсена. Откликаясь на праздничную дату, дворец культуры «Родина» в Химках приглашает взрослых и детей 2 и 3 апреля на фестиваль «Всемирный день детской книги». Мероприятие можно посетить бесплатно, сообщается на сайте учреждения.

Персонажи из детских книг встретят гостей и проведут экскурсию по библиотеке, проведут мастер-классы по каллиграфии и скорочтению, открытые уроки и нескучные обзоры книжных новинок.

В программе на пятницу, 2 апреля, также значатся встречи с художником-иллюстратором книг Натальей Баженовой, Анной и Константином Ремыгой, которые проведут мастер-класс.

Фестиваль завершится показом спектакля «Маугли» 3 апреля.

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