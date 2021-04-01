Литературный квест и спектакли: на ВДНХ пройдет День детской книги

Фото: пресс-служба ВДНХ

Международный день детской книги пройдет на ВДНХ с 2 по 4 апреля. Гостей главной выставки страны ожидают встречи с писателями, литературные чтения, мастер-классы, литературный квест, выставка иллюстраций, экскурсия, спектакль. Посетить мероприятия можно бесплатно, сообщает пресс-служба ВДНХ.

Основные мероприятия Дня детской книги сосредоточатся в центре океанографии и морской биологии «Москвариум». Вниманию посетителей здесь представлена выставка, где художником Екатериной Бабок изображены сказочные герои.

В «Читальном зале» взрослые и дети смогут познакомиться с современной детской литературой, а в зоне мастерских «золотая рыбка» научит ваять забавные поделки.

Гостей фестиваля ждут многочисленные встречи с интересными людьми: 2 апреля - с художником-иллюстратором Марией Скарюкиной и тренером по коммуникации Светлана Иконникова; 3 апреля – с актером Дима Рубин.

В воскресенье, 4 апреля, все желающие смогут принять участие в литературном квесте от издательства «Паулсен».

«Добрые истории о зверятах» самые маленькие участники фестиваля услышат в исполнении актеров.

В фестивале «День детской книги» также примут участие: Театр сказок, где 2 апреля состоится показ интерактивного шоу «Сказка номер один. Возвращение»; Центр «Слово», где пройдут бесплатные экскурсии; павильон «Книги», где можно бесплатно почитать детскую литературу; Дом комиксов TAKAPULTA, где есть специальная подборка детских комиксов.

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