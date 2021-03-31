Музей кукол пригласил на экскурсию «Король и шут»

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Музей кукол на ВДНХ 3 и 4 апреля приглашает москвичей и гостей столицы на тематическую экскурсию «Король и шут». Экскурсия проводится бесплатно по входному билету в музей, сообщается на сайте выставки.

Экскурсантам расскажут, почему шута называли «вторым лицом» после короля и что означали цвета шутовского наряда и колокольчики.

Гости музея узнают, как проводились «праздники дураков» в Европе и на Руси, за что пострадал шут Ивана Грозного и как сам царь играл роль шута.

Экскурсоводы поделятся историями о том, как шут-карлик спас Петра I от бунта, зачем великий Суворов кукарекал ночью и кто запретил шутовство как «противоречащее человеческому достоинству».

Читайте также: Центр «Слово» пригласил горожан на интерактивную экскурсию «Живое слово»