Психолог объяснила, как смех помогает людям в общении

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Какую помощь приносит юмор людям при общении, рассказала специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина.

— Смех является прекрасной защитной реакцией при перенапряжении, тяжелых умственных или физических нагрузках и даже при избытке радости, — пояснила эксперт.

По ее словам, когда человека переполняют положительные или, наоборот, отрицательные эмоции, от их излишков необходимо срочно избавиться. Для этого организму нужно дать так называемую разрядку. Кроме того, как пояснила психолог, улыбка важна и в качестве попытки противостоять различным трудностям в жизни. При этом специалист напомнила, что заразительнее всех смеются дети, потому что они умеют выражать свои чувства, не задумываясь о мнении окружающих.

Взрослый же своим умением смеяться демонстрирует, что он может быть контактным человеком, готов не обращать внимания на свои комплексы. Как пояснила психолог, смех во время общения указывает на безопасные и доверительные отношения, отмечает «Москва 24».

Еще одна причина частого смеха связана с медицинскими факторами. Уточняется, что во время этого радостного состояния дыхание человека становится более глубоким, таким образом легкие насыщаются воздухом, стимулируется кровообращение. Все это, в свою очередь, укрепляет иммунитет и нормализует артериальное давление.

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