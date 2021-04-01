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Запись в первые классы школ началась в Москве
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Запись в первые классы школ началась в Москве

Виктория Родимкина

Город

Регистрация электронных заявлений о приеме в первые классы школ столицы началась 1 апреля и продолжится до 5 сентября. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в четверг, 1 апреля.

По ее словам, родители смогут подать заявление о зачислении в первый класс на сайте mos.ru в любое время. Для этого нужно зайти в каталог услуг, перейти в раздел «Образование» и выбрать услугу «Запись ребенка в первый класс».

— В этом году запись в первый класс в московские школы стартует не в декабре, как это было раньше, а в апреле. Заявления о приеме в школу можно подать очень удобно и просто в электронном виде через mos.ru, — сказала Анастасия Ракова.

Она пояснила, что заявление о зачислении ребенка можно подать в три школы, но одна из них обязательно должна быть по месту жительства.

Заммэра уточнила, что раньше в столице было несколько тысяч маленьких школ со скромными бюджетами, теперь же им на смену пришли несколько сотен крупных школ с качественно новыми ресурсами.

Воспитанников дошкольных групп зачисляют в первые классы этой же школы простым переводом по письменному заявлению родителя на имя директора. Подавать электронное заявление не нужно, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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