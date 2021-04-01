Автоматизированную систему сдачи экзаменов по вождению создали в России

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Создана автоматизированная система сдачи экзаменов по вождению. Об этом сообщили в Центре компетенций НТИ по направлению «Технологии компонентов робототехники и мехатроники» на базе Университета Иннополис.

Согласно планам, новая технология должна увеличить прозрачность сдачи теоретической и практической частей экзаменационного периода. Например, теорию разработчики предложили сдавать с использованием VR-технологий.

— Экзаменуемый должен надеть очки и ответить на вопросы о правилах дорожного движения (ПДД) в условиях виртуальной среды, — рассказали в центре компетенций.

По мнению специалистов, геймификация процесса приема экзамена позволит обыграть реальные дорожные ситуации в мире 3D-симуляции. Как объяснил руководитель Лаборатории автономных транспортных систем Салимжан Гафуров, новые дополненные технологи положительно сказываются на повышении уровня прозрачности процесса сдачи теоретической части экзамена. Кроме того, в симуляции нельзя воспользоваться шпаргалкой, отмечает RT.

Тем временем, практическую часть нужно сдавать в авто, предназначенном для прохождения тестирования. В нем установлен аппаратно-программный комплекс, который состоит из сенсоров технического зрения и локализации. По мнению Салимжана Гафурова, данная система позволит получать напрямую сообщения об ошибках экзаменуемого.

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