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Спасатели вытащили провалившуюся под лед собаку в Новой Москве
Фото: Pixabay

Спасатели вытащили провалившуюся под лед собаку в Новой Москве

Виктория Родимкина

Город

В Троицке на реке Десна спасатели вытащили из-подо льда собаку, которая провалилась в воду во время прогулки. Об этом рассказали в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы в четверг, 1 апреля.

Уточняется, что инцидент произошел утром 1 апреля. На станцию прибежал местный житель и сообщил, что во время прогулки его собака выбежала на тонкий лед и провалилась в воду.

— По тревоге к месту происшествия вышли начальник поисково-спасательной станции «Троицкая» Роман Сорокин и спасатель Юрий Габрух.​ В одном километре от станции специалисты МГПСС обнаружили в воде собачку, — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что спасатели с помощью ловчей петли подняли из полыньи животное на борт СВП «Змей-3», затем доставили его на берег и передали хозяину.

В пресс-службе добавили, что пес Лучи чувствует себя хорошо. В департаменте призвали горожан быть осторожнее в период таяния льда и держать собак на прогулке на поводке, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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