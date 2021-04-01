Спасатели вытащили провалившуюся под лед собаку в Новой Москве

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— По тревоге к месту происшествия вышли начальник поисково-спасательной станции «Троицкая» Роман Сорокин и спасатель Юрий Габрух.​ В одном километре от станции специалисты МГПСС обнаружили в воде собачку, — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что спасатели с помощью ловчей петли подняли из полыньи животное на борт СВП «Змей-3», затем доставили его на берег и передали хозяину.

В пресс-службе добавили, что пес Лучи чувствует себя хорошо. В департаменте призвали горожан быть осторожнее в период таяния льда и держать собак на прогулке на поводке, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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