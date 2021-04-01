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Кошка сама принесла больных котят в клинику
Кошка принесла больных котят врачам / Фото: Twitter

Кошка сама принесла больных котят в клинику

Юлия Курганова

Животные

Врачи в одной из больниц Измира в Турции прикармливали бродячую кошку. Она никогда не заходила внутрь, но однажды осмелилась: в зубах она притащила котенка и начала настойчиво мяукать. Оказалось, что животное пришло не просто так, котенок был болен.

Медики осмотрели котенка и выяснили, что у него глазная инфекция. Они проконсультировались с ветеринарами, что делать в таких случаях. На улице они нашли еще одного с такой же проблемой. Врачи прокапали котят, и теперь они в полном порядке.

— Когда мы начали принимать пациентов утром, она пришла со своим котенком. Она просила о помощи, долго мяукала. Мы были в шоке. При тщательном осмотре мы увидели, что котенок не может открыть глаза из-за инфекции. Мы проконсультировались с ветеринарами и дали рекомендованные лекарства, — рассказал один из врачей, который спасал котят.

Он отметил, что, когда питомцы открыли глаза, все пришли в восторг, пишет издание The Daily Mail.

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