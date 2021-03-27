Ученые обнаружили, что кошки могут различать голоса хозяев

Фото: Pixabay

Кошки способны узнать голос своего хозяина, выяснили ученые.

Каждому из животных включали запись голоса их хозяина и трех незнакомцев. Оказалось, что кошки проявляют наибольшую активность, слыша своего хозяина. Эксперимент был проведен на 20 питомцах.

Исследователи считают, что кошки осознают, когда с ними говорят хозяева, но не хотят отвечать им. Одной из гипотез является то, что в древние времена, в период одомашнивания собак и кошек, последних не дрессировали, поэтому они почувствовали свое превосходство, отмечает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось о сервисе на портале mos.ru, который помогает искать пропавших животных.

Читайте также: Московские пожарные вызволили кошку из стиральной машины