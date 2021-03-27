Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Ученые обнаружили, что кошки могут различать голоса хозяев
Фото: Pixabay

Ученые обнаружили, что кошки могут различать голоса хозяев

Иван Юминов

Животные

Кошки способны узнать голос своего хозяина, выяснили ученые.

Каждому из животных включали запись голоса их хозяина и трех незнакомцев. Оказалось, что кошки проявляют наибольшую активность, слыша своего хозяина. Эксперимент был проведен на 20 питомцах.

Исследователи считают, что кошки осознают, когда с ними говорят хозяева, но не хотят отвечать им. Одной из гипотез является то, что в древние времена, в период одомашнивания собак и кошек, последних не дрессировали, поэтому они почувствовали свое превосходство, отмечает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось о сервисе на портале mos.ru, который помогает искать пропавших животных.

Читайте также: Московские пожарные вызволили кошку из стиральной машины

исследование ученыхживотныекошки
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

От театра до рюмочной: путеводитель по злачным местам Москвы

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Андрей Малахов лишился московской прописки

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Нельзя платить маньякам и преступникам

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Московский воздух стал чище

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Переизбыток нашей нелюбви

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Страсть, которая есть корень зла

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Тобольский сговор: к чему приведет спор о Ермаке

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте