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Зрителям разрешили присутствовать на Евровидении в качестве эксперимента
Фото: eurovision.tv

Зрителям разрешили присутствовать на Евровидении в качестве эксперимента

Полина Долганова

Музыка

Нидерланды разрешили зрителям присутствовать на конкурсе Евровидение в Роттердаме. Кабмин Нидерландов планирует провести эксперимент, который поможет отработать организацию безопасных массовых мероприятий в период распространения коронавирусной инфекции, сообщает Нидерландская вещательная корпорация (NOS).

— Мы приветствуем данное решение голландского правительства и возможность пригласить фанатов присоединиться к песенному конкурсу Евровидение в мае, — сообщил исполнительный супервайзер конкурса Мартин Остердаль на сайте Евровидения.

На шести репетициях, двух полуфиналах и в финале смогут присутствовать максимум 3,5 тысячи зрителей одновременно, что в половину меньше ожидаемого количества в прошлом году. Отмечается, что все зрители в обязательном порядке должны будут предоставить отрицательный ПЦР-тест на наличие COVID-19.

Власти не исключают возможности, что публике придется смотреть конкурс только по телевизору, если ситуация с пандемией ухудшится. Кроме того, пока присутствовать на мероприятии разрешено только жителям Нидерландов.

Конкурс Евровидение, который был отменен в 2020 году, пройдет на арене Ahoy в Роттердаме с 18 до 22 мая.

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