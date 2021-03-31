«Бред»: Матвиенко эмоционально отреагировала на песню Манижи
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко эмоционально отреагировала на песню исполнительницы Манижи, которую та исполнит на песенном конкурсе Евровидение-2021.
— Это кони-люди какие-то, бред. Я вообще не понимаю, что это такое. О чем это? — заявила Матвиенко.
Она попросила у коллеги уточнить у Первого канала процесс голосования, согласно которому была выбрана эта песня.
Ранее «Вечерка» сообщала, что российско-таджикская артистка Манижа была выбрана для участия в европейском песенном конкурсе от России. 29-летняя певица исполнит композицию «Russian Woman» на русском языке.
Следственный комитет РФ получил от общественников обращение с просьбой проверить текст песни Манижи, которую она будет исполнять на Евровидении.
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