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«Бред»: Матвиенко эмоционально отреагировала на песню Манижи
Фото: Пресс-служба Совфеда

«Бред»: Матвиенко эмоционально отреагировала на песню Манижи

Виктория Федотова

Звезды

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко эмоционально отреагировала на песню исполнительницы Манижи, которую та исполнит на песенном конкурсе Евровидение-2021.

— Это кони-люди какие-то, бред. Я вообще не понимаю, что это такое. О чем это? — заявила Матвиенко.

Она попросила у коллеги уточнить у Первого канала процесс голосования, согласно которому была выбрана эта песня.

Видео: vmeste-rf.tv

Ранее «Вечерка» сообщала, что российско-таджикская артистка Манижа была выбрана для участия в европейском песенном конкурсе от России. 29-летняя певица исполнит композицию «Russian Woman» на русском языке.

Следственный комитет РФ получил от общественников обращение с просьбой проверить текст песни Манижи, которую она будет исполнять на Евровидении.

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мнениеВалентина МатвиенкоМанижа
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