Гинеколог рассказала, можно ли заниматься спортом во время беременности

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Спорт стал одной из важнейших составляющих жизни многих современных женщин. Благодаря регулярным физическим нагрузкам не только поддерживается отличная форма, но и появляется чувство уверенности в себе. А некоторые так привыкают к спортивным занятиям, что испытывают дискомфорт, если пропустят хотя бы один день.

Однако, когда представительницы прекрасного пола узнают о своем интересном положении, они задаются вопросом, стоит ли заниматься спортом во время беременности. Заведующая отделением гинекологии столичного клинико-диагностического центра федеральной сети клиник, врач акушер-гинеколог Фидан Лятифова рассказала, какие физические нагрузки разрешены во время беременности.

— Причиной многих неприятностей может стать малоподвижный образ жизни будущей мамы, не вызванный строгими медицинскими показаниями, — подчеркнула Фидан Лятифова.

По ее словам, из-за отсутствия физических нагрузок снижается мышечный тонус, возникает кислородное голодание у матери и плода, помимо этого ослабевает родовая деятельность, и образуются другие, иногда даже опасные последствия. Поэтому заниматься спортом во время беременности можно. Причин для этого много. Во-первых, так сохранится форма и восстановление после родов пройдет легче. Во-вторых, снижаются риски развития отеков и гестационного сахарного диабета. В-третьих, укрепляются мышцы спины. Помимо этого, нормализуется работа желудочно-кишечного тракта, меньше беспокоят запоры. В целом общее самочувствие становится лучше, а специальная гимнастика и различные дыхательные упражнения подготовят будущую маму к родам, отмечает ФАН.

При этом акушер рекомендует соблюдать определенные правила во время тренировок, а также помнить о противопоказаниях. Например, стоит отказаться от них во время первого триместра, если есть угроза прерывания беременности. А во втором и третьем триместрах нужно соблюдать осторожность, если наблюдаются укороченная шейка матки, предлежание плаценты и низкая плацентация.

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