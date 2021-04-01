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Гинеколог рассказала, можно ли заниматься спортом во время беременности
Фото: pexels.com/freestocks.org

Гинеколог рассказала, можно ли заниматься спортом во время беременности

Елена Фролова

Здоровье

Спорт стал одной из важнейших составляющих жизни многих современных женщин. Благодаря регулярным физическим нагрузкам не только поддерживается отличная форма, но и появляется чувство уверенности в себе. А некоторые так привыкают к спортивным занятиям, что испытывают дискомфорт, если пропустят хотя бы один день.

Однако, когда представительницы прекрасного пола узнают о своем интересном положении, они задаются вопросом, стоит ли заниматься спортом во время беременности. Заведующая отделением гинекологии столичного клинико-диагностического центра федеральной сети клиник, врач акушер-гинеколог Фидан Лятифова рассказала, какие физические нагрузки разрешены во время беременности.

— Причиной многих неприятностей может стать малоподвижный образ жизни будущей мамы, не вызванный строгими медицинскими показаниями, — подчеркнула Фидан Лятифова.

По ее словам, из-за отсутствия физических нагрузок снижается мышечный тонус, возникает кислородное голодание у матери и плода, помимо этого ослабевает родовая деятельность, и образуются другие, иногда даже опасные последствия. Поэтому заниматься спортом во время беременности можно. Причин для этого много. Во-первых, так сохранится форма и восстановление после родов пройдет легче. Во-вторых, снижаются риски развития отеков и гестационного сахарного диабета. В-третьих, укрепляются мышцы спины. Помимо этого, нормализуется работа желудочно-кишечного тракта, меньше беспокоят запоры. В целом общее самочувствие становится лучше, а специальная гимнастика и различные дыхательные упражнения подготовят будущую маму к родам, отмечает ФАН.

При этом акушер рекомендует соблюдать определенные правила во время тренировок, а также помнить о противопоказаниях. Например, стоит отказаться от них во время первого триместра, если есть угроза прерывания беременности. А во втором и третьем триместрах нужно соблюдать осторожность, если наблюдаются укороченная шейка матки, предлежание плаценты и низкая плацентация.

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Спортбеременностьгинеколог
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