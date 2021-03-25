Акушер-гинеколог объяснила, что происходит с женщиной на 12-й неделе беременности

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Эксперт, кандидат медицинских наук, врач — акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог Мария Прохорова рассказала, что происходит с будущей мамой и ее малышом на 12 неделе беременности.

В это время заканчивается сложный и волнительный первый триместр. Позади остается наибольшая уязвимость эмбриона к внешним факторам. С 12 по 24 недели маму ожидает спокойный период, который еще называют «золотым».

Интересное положение женщины пока еще остается тайной для окружающих. Для первых шевелений ребенка тоже еще рано. Гормональная буря, которую женщина испытывала в начале беременности, немного успокоилась. Будущая мама привыкла к своему состоянию и начинает готовиться к предстоящей роли родителя.

Сам малыш на этом сроке еще маленький. Однако на 12 неделе уже можно посмотреть, как он выглядит. Именно в это время проводят первый скрининг, то есть УЗИ. Вес ребенка составляет около 17-18 граммов, в длину он вытянулся до шести-восьми сантиметров, отмечает ФАН. По своим размерам он напоминает лимон. По словам Марии Прохоровой, он все больше приобретает черты человека, однако пока еще имеет непропорционально большую голову по сравнению с телом.

Зато у него сформированы все основные жизненно важные органы и ткани. Начинается их постепенное развитие и совершенствование. Одни из самых значимых изменений, которые происходят с ребенком на данном сроке: появляются первые волосики на крохотном теле; пальчики уже не соединены перепонками; формируются ногтевые пластины; отчетливо слышно его сердцебиение; начинает образовываться желудочно-кишечный тракт; совершенствуется процесс глотания; развивается эндокринная система; все более совершенной становится нервная система; явственнее прослеживаются черты лица малыша.

Маму в это время все меньше тревожит токсикоз, проходят постоянные дискомфорт и слабость. Утренняя тошнота еще может сохраниться. Она должна полностью исчезнуть к 14-16 неделе.

— Сейчас и в дальнейшем очень важно следить за тем, чтобы у женщины был более регулярный стул, — отметила Мария Прохорова.

Она пояснила, что правильное питание поможет наладить работу желудочно-кишечного тракта.

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