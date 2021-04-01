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Стоимость золота увеличилась благодаря новому пакету помощи экономике США
Фото: pixabay.com

Стоимость золота увеличилась благодаря новому пакету помощи экономике США

Елена Фролова

Экономика

Цены на золото увеличились на 0,25 процента до уровня в 1720 долларов за тройскую унцию. Такие данные привели в 11 часов по итогам утренних торгов 1 апреля на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи.

Накануне стоимость желтого металла поднималась до отметки в 1708 долларов за тройскую унцию. Котировки данной драгоценности отыграли часть потерь после падения на 4,2 процента, зафиксированного с 18 марта.

По мнению аналитиков, главным позитивным фактором, повлиявшем на рост цен, стал новый пакет помощи экономике США. Его объем составил 2,25 триллиона долларов. Его представил американский президент Джо Байден, отмечает «Экономика сегодня».

Уточняется, что данные средства направят на развитие транспорта, обновление промышленного сектора и соцподдержку. Финансирование будет привлечено за счет увеличения ставки корпоративного налога до 28 процентов. При этом часть денежных средств будет идти благодаря увеличению госдолга Соединенных Штатов.

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экономикаДжо БайденСША
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