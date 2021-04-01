Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Главный нефролог Петербурга задержан по подозрению в убийстве жены в 2010 году
Фото: mariin.ru

Главный нефролог Петербурга задержан по подозрению в убийстве жены в 2010 году

Виктория Родимкина

Происшествия

Главный нефролог Санкт-Петербурга Александр Земченков, предположительно, убил свою жену в 2010 году, когда все сочли ее пропавшей без вести. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ в четверг, 1 апреля.

Так, 24 марта 2010 года было возбуждено уголовное дело по факту пропажи женщины 1960-го года рождения. Уточнялось, что пропавшая являлась матерью троих детей, она работала в одном из роддомов Петербурга.

В прошлом году к председателю СК России обратился отец пропавшей женщины. Он сообщил, что тело его дочери до сих пор не найдено. Александр Бастрыкин поручил криминалистам разобраться в деле и установить все обстоятельства случившегося.

Следователи проанализировали показания свидетелей, выявили и допросили новых. Установлено, что в день пропажи женщина не должна была выходить на смену в роддом, когда как ее муж сказал, что она ушла на работу и не вернулась.

Во вторник, 30 января, следователи задержали 60-летнего Александра Земченкова по подозрению в убийстве своей жены.

По версии следователей, 23 февраля мужчина поссорился с женой, затем убил ее. Тело он расчленил и выбросил в мусорные контейнеры. После этого врач обратился в полицию с заявлением о пропаже жены.

Расследование дела продолжается, решается вопрос об аресте Земченкова, добавили в ведомстве.

Читайте также: Двоих мужчин признали виновными в покушении на убийство в столичном парке

убийствоСанкт-Петербургмуж и жена
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Лео Бокерия
Лео Бокерия

«10 тысяч шагов к жизни»: старайтесь больше ходить пешком

Владимир Семенов
Владимир Семенов

Через 80 лет снег в Москве может исчезнуть

Никита Миронов 
Никита Миронов 

Больше юмора, меньше пафоса

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

От домохозяйки до бизнес-леди: как освоить новую профессию

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Звезда сериала «Деффчонки»: трое детей в семье — это модно

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Мытищинский стрелок передает большой привет из 90-х

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Киев нужно выпороть, но выпороть с умом

Все мнения
О проекте
Читайте нас в