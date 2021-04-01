Главный нефролог Петербурга задержан по подозрению в убийстве жены в 2010 году

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Главный нефролог Санкт-Петербурга Александр Земченков, предположительно, убил свою жену в 2010 году, когда все сочли ее пропавшей без вести. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ в четверг, 1 апреля.

Так, 24 марта 2010 года было возбуждено уголовное дело по факту пропажи женщины 1960-го года рождения. Уточнялось, что пропавшая являлась матерью троих детей, она работала в одном из роддомов Петербурга.

В прошлом году к председателю СК России обратился отец пропавшей женщины. Он сообщил, что тело его дочери до сих пор не найдено. Александр Бастрыкин поручил криминалистам разобраться в деле и установить все обстоятельства случившегося.

Следователи проанализировали показания свидетелей, выявили и допросили новых. Установлено, что в день пропажи женщина не должна была выходить на смену в роддом, когда как ее муж сказал, что она ушла на работу и не вернулась.

Во вторник, 30 января, следователи задержали 60-летнего Александра Земченкова по подозрению в убийстве своей жены.

По версии следователей, 23 февраля мужчина поссорился с женой, затем убил ее. Тело он расчленил и выбросил в мусорные контейнеры. После этого врач обратился в полицию с заявлением о пропаже жены.

Расследование дела продолжается, решается вопрос об аресте Земченкова, добавили в ведомстве.

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