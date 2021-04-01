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Рабочий автомобиль Пескова попал в аварию
Фото: Pixabay / klimkin

Рабочий автомобиль Пескова попал в аварию

Виктория Родимкина

Происшествия

Рабочий автомобиль пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова попал в аварию. Сам представитель Кремля рассказал, что его не было в машине в момент ДТП.

Ранее СМИ сообщили, что закрепленная за Песковым иномарка попала в аварию в районе Волгоградского проспекта.

— Меня в ней не было. Все нормально, — цитирует пресс-секретаря президента РИА Новости.

Пресс-секретарь управделами президента РФ Елена Крылова пояснила, что водитель машины также не пострадал. Автомобиль получил повреждения, обстоятельства аварии выясняются, добавила она.

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Дмитрий ПесковДТПавтомобиль
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