Рабочий автомобиль Пескова попал в аварию

Фото: Pixabay / klimkin

Рабочий автомобиль пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова попал в аварию. Сам представитель Кремля рассказал, что его не было в машине в момент ДТП.

Ранее СМИ сообщили, что закрепленная за Песковым иномарка попала в аварию в районе Волгоградского проспекта.

— Меня в ней не было. Все нормально, — цитирует пресс-секретаря президента РИА Новости.

Пресс-секретарь управделами президента РФ Елена Крылова пояснила, что водитель машины также не пострадал. Автомобиль получил повреждения, обстоятельства аварии выясняются, добавила она.

Читайте также: Водитель «Фольксвагена» в реанимации после ДТП на Смоленской площади