Рабочий автомобиль Пескова попал в аварию
Рабочий автомобиль пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова попал в аварию. Сам представитель Кремля рассказал, что его не было в машине в момент ДТП.
Ранее СМИ сообщили, что закрепленная за Песковым иномарка попала в аварию в районе Волгоградского проспекта.
— Меня в ней не было. Все нормально, — цитирует пресс-секретаря президента РИА Новости.
Пресс-секретарь управделами президента РФ Елена Крылова пояснила, что водитель машины также не пострадал. Автомобиль получил повреждения, обстоятельства аварии выясняются, добавила она.
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