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«Царство вам небесное!»: Владимир Винокур рассказал о глупой шутке своего фаната
Фото: Официальный сайт Владимира Винокура

«Царство вам небесное!»: Владимир Винокур рассказал о глупой шутке своего фаната

Ростислав Зубков

Культура

Народный артист РСФСР Владимир Винокур рассказал о курьезе, который произошел с ним на одном из его концертов. Забавной историей юморист поделился с «Вечерней Москвой» в День смеха, 1 апреля.

— У меня в Анапе на концерте пьяный человек вышел на сцену с цветочком, говорит: «Винокур, я ваш кумир!». Мы все засмеялись, — рассказывает Винокур. — Но потом мужчина посмотрел в зал, а там его жена сидела в первом ряду, такая полная женщина. Она ему кулак показала, он понял, что сказал мне что-то не то и попытался еще раз: «Ой, спасибо вам, вы такой человек. Царство вам небесное!». После этого я уже говорить не мог, только ржать. Такое ни один автор не напишет!

Артист также уточнил, что у юмора существуют границы. По мнению Винокура, нельзя шутить над болезнями, увечьями и пожилыми людьми, поскольку есть риск быть неправильно понятым.

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юморшуткаВладимир Винокур
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