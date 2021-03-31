Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Психотерапевт объяснила, почему человек может бояться ответить на обидную шутку
Фото: pexels.com / Polina Zimmerman

Психотерапевт объяснила, почему человек может бояться ответить на обидную шутку

Елена Фролова

Общество

Если человек боится насмешек, а также молчит в ответ на обидный юмор, направленный в его адрес, из-за страха испортить отношения, то это говорит о его психологических проблемах. Подробно об этом рассказала психотерапевт, руководитель одного из центров ментального здоровья в Реутове Надежда Панова.

— Обычно шутники остаются безнаказанными, когда объект их насмешек внутренне не уверен в себе и в своей правоте, когда он боится быть отвергнутым. Дело в том, что в таких случаях человек просто проглатывает обиды, — пояснила Надежда Панова.

Она рассказала о двух причинах подобной ситуации. Первая заключается в том, что обиженный просто не хочет вызвать конфликт, если выразит свои чувства. Вторая — он сам искренне считает, что действительно достоин подобных издевательств. Психотерапевт советует в таких случаях обязательно обращаться за помощью к специалисту. Иначе, по ее словам, любые отношения обязательно превратятся в деструктивные, отмечает РИАМО.

Она добавила, что не всегда насмешка является намерением причинить боль, поэтому откровенный разговор является лучшим способом прекратить неприятные колкости.

Читайте также: Психотерапевт объяснила, как реагировать на оскорбительные шутки

шуткаобидапсихотерапевт
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Как Европа заборет вирус, поменяв «Астру» на «Зенеку»

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Покойся с миром, «Мир»

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Поэт Тарас Шевченко: между Россией и Украиной

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать подростку: рекомендации РПЦ

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Москва музыкальная: угадай «Мелодию» с двух кружек

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Горе украинцам без ума и без вакцины

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Группа «Кино» и пустота: возможен ли концерт без Виктора Цоя

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте
Читайте нас в