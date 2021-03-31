Психотерапевт объяснила, почему человек может бояться ответить на обидную шутку

Фото: pexels.com / Polina Zimmerman

Если человек боится насмешек, а также молчит в ответ на обидный юмор, направленный в его адрес, из-за страха испортить отношения, то это говорит о его психологических проблемах. Подробно об этом рассказала психотерапевт, руководитель одного из центров ментального здоровья в Реутове Надежда Панова.

— Обычно шутники остаются безнаказанными, когда объект их насмешек внутренне не уверен в себе и в своей правоте, когда он боится быть отвергнутым. Дело в том, что в таких случаях человек просто проглатывает обиды, — пояснила Надежда Панова.

Она рассказала о двух причинах подобной ситуации. Первая заключается в том, что обиженный просто не хочет вызвать конфликт, если выразит свои чувства. Вторая — он сам искренне считает, что действительно достоин подобных издевательств. Психотерапевт советует в таких случаях обязательно обращаться за помощью к специалисту. Иначе, по ее словам, любые отношения обязательно превратятся в деструктивные, отмечает РИАМО.

Она добавила, что не всегда насмешка является намерением причинить боль, поэтому откровенный разговор является лучшим способом прекратить неприятные колкости.

Читайте также: Психотерапевт объяснила, как реагировать на оскорбительные шутки