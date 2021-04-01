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Бывшая жена Цекало преобразилась после развода
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Бывшая жена Цекало преобразилась после развода

Полина Долганова

Звезды

Бывшая жена телеведущего Александра Цекало Виктория Галушка сильно похудела после развода и удивила подписчиков своим преображением.

Сестра певицы Веры Брежневой появилась в Instagram-сторис у своей подруги Ханны Хмелевой.

Бывшая жена Цекало преобразилась после развода

Подписчики отметили, что девушка заметно похудела и стала очень похожа на свою сестру. Ранее девушка не могла похвастаться столь спортивной фигурой.

Напомним, Виктория Галушко и Александр Цекало состояли в браке 10 лет. Пара распалась в 2018 году. Вскоре после развода с Галушко телеведущий женился на модели Дарине Эрвин.

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