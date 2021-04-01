Зоологический музей пригласил москвичей на экскурсии в выходные дни

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Зоологический музей МГУ пригласил взрослых и детей на познавательные экскурсии выходного дня, сообщается на сайте организации.

Так, в субботу и воскресенье, 17 и 18 апреля, посетители смогут подробно узнать о первых позвоночных животных, которые освоили сушу, познакомиться с самыми знаменитыми и с самыми непопулярными млекопитающими Земли, увидеть гигантскую раковину моллюска и кораллы причудливой формы, а также пройтись по всем экспозиционным залам.

Через неделю, 24 и 25 апреля, помимо обзорной экскурсии по музею, посетителей ждет знакомство с «настоящими хозяевами нашей планеты», а также с многообразием животных, которые прекрасно приспособлены к различным условиям жизни. Специальная познавательная экскурсия посвящена домам животных и птиц.

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