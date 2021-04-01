Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Зоологический музей пригласил москвичей на экскурсии в выходные дни
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Зоологический музей пригласил москвичей на экскурсии в выходные дни

Ольга Маркова

Культура

Зоологический музей МГУ пригласил взрослых и детей на познавательные экскурсии выходного дня, сообщается на сайте организации.

Так, в субботу и воскресенье, 17 и 18 апреля, посетители смогут подробно узнать о первых позвоночных животных, которые освоили сушу, познакомиться с самыми знаменитыми и с самыми непопулярными млекопитающими Земли, увидеть гигантскую раковину моллюска и кораллы причудливой формы, а также пройтись по всем экспозиционным залам.

Через неделю, 24 и 25 апреля, помимо обзорной экскурсии по музею, посетителей ждет знакомство с «настоящими хозяевами нашей планеты», а также с многообразием животных, которые прекрасно приспособлены к различным условиям жизни. Специальная познавательная экскурсия посвящена домам животных и птиц.

Читайте также: Зоологический музей отметит День грызуна

насекомыеэкскурсияживотные
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Лео Бокерия
Лео Бокерия

«10 тысяч шагов к жизни»: старайтесь больше ходить пешком

Владимир Семенов
Владимир Семенов

Через 80 лет снег в Москве может исчезнуть

Никита Миронов 
Никита Миронов 

Больше юмора, меньше пафоса

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

От домохозяйки до бизнес-леди: как освоить новую профессию

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Звезда сериала «Деффчонки»: трое детей в семье — это модно

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Мытищинский стрелок передает большой привет из 90-х

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Киев нужно выпороть, но выпороть с умом

Все мнения
О проекте
Читайте нас в