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Диетолог объяснила, почему нельзя отказываться от ужина
Фото: pixabay.com

Диетолог объяснила, почему нельзя отказываться от ужина

Елена Фролова

Здоровье

Современные представления о здоровом питании не вписываются в старую поговорку: «Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, ужин отдай врагу». Об этом сообщила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

— Если между приемами пищи делать большие перерывы, в том числе прекращать есть задолго до ночного сна, то человек будет голодать. Все это приведет к нарушению нормальной работы всего организма, а к утру у него может образоваться дефицит энергии, — объяснила Дарья Русакова.

Еще одним из последствий этого может стать разрушение мышечной массы. Поэтому эксперт советует обязательно ужинать. Однако не стоит есть слишком поздно. Лучше придерживаться режима — за три-четыре часа до сна. Таким образом сохранится мышечная масса, а также не появится лишний вес.

По мнению диетолога, оптимальным считается дробное питание. Это означает, что есть можно через каждые два-три часа. Желательно делать это в одно и то же время. Однако перекусы быстрыми углеводами лучше отложить, отмечает «Радио 1».

— В идеале есть надо всегда по часам: если человек ест в одно и то же время, то желудочно-кишечный тракт соответствующим образом подготавливается, вовремя вырабатываются ферменты, чтобы все переварить, нет переедания, перегрузок, вовремя поступает энергия, — добавила Дарья Русакова.

Она также пояснила, что человек должен ответственно подходить к этому вопросу. Во-первых, ему нужно понять для себя, зачем и как он это делает. Спонтанные перекусы чаще всего несут вред. Обычно люди перекусывают быстрыми углеводами, которые влияют на выработку инсулина, дают всплеск энергии, а потом упадок сил.

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